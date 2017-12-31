Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Ставрополье Дед Мороз на вейкборде поздравил жителей с Новым годом

В Ставрополье Дед Мороз на вейкборде поздравил жителей с Новым годом

Сегодня, 13:20
В Ставропольском крае молодой человек в костюме Деда Мороза обратился к местным жителям с поздравлением. Главный волшебник России рассказал людям стишок, полностью отражающий погодные условия в регионе.

В Ставрополье Дед Мороз на вейкборде поздравил жителей с Новым годом

 

Перед своей поездкой по воде и акробатическими прыжками артист заявил: «Травка зеленеет, солнышко блестит. Дед Мороз на вейке в Ставрополь спешит». После этого волшебник ловко прокатился на доске по местному водоему. После кульбитов он в очередной раз поздравил людей с праздником. На данный момент в этом регионе наблюдается аномально теплая погода. Вместо снега и мороза, присущих для этого времени года, в Ставрополье стоит зеленая трава, а в реках можно купаться.


Ранее в Таганроге голая женщина окунулась в заливе, чем рассмешила горожан. Они запечатлели ее на камеры и предположили, что если в дальнейшем будет наблюдаться такая температура воздуха, то плавать в водоемах станут поголовно.
Домбровский Сергей
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