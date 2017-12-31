В Ставрополье Дед Мороз на вейкборде поздравил жителей с Новым годом

В Ставропольском крае молодой человек в костюме Деда Мороза обратился к местным жителям с поздравлением. Главный волшебник России рассказал людям стишок, полностью отражающий погодные условия в регионе.

Домбровский Сергей

Перед своей поездкой по воде и акробатическими прыжками артист заявил: «Травка зеленеет, солнышко блестит. Дед Мороз на вейке в Ставрополь спешит». После этого волшебник ловко прокатился на доске по местному водоему. После кульбитов он в очередной раз поздравил людей с праздником. На данный момент в этом регионе наблюдается аномально теплая погода. Вместо снега и мороза, присущих для этого времени года, в Ставрополье стоит зеленая трава, а в реках можно купаться.Ранее в Таганроге голая женщина окунулась в заливе, чем рассмешила горожан. Они запечатлели ее на камеры и предположили, что если в дальнейшем будет наблюдаться такая температура воздуха, то плавать в водоемах станут поголовно.