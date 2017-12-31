Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Экстрасенс рассказала секрет успешного празднования Нового года

Экстрасенс рассказала секрет успешного празднования Нового года

Сегодня, 13:10
Уфимский экстрасенс поделилась секретами для празднования Нового года, которые принесут успех и богатство в грядущем году.

Экстрасенс рассказала секрет успешного празднования Нового года

 

Так как наступает год золотой собаки, экстрасенс рекомендует сделать обязательные акценты на жёлтые и золотые оттенки вашего наряда. Женщинам рекомендуется надевать золото с топазами или же жёлтые элементы одежды. А вот мужчинам наоборот, стоит сделать акцент на коричневых или бронзовых вещах, ведь собака воспринимает мужскую энергетику немного иначе. Чтобы в 2018 году в дом пришёл карьерный успех и богатство, нужно повесить на ёлку чётное количество купюр, а вот под скатерть стола положить пятирублёвые монетки.

На стол стоит ставить много мясных блюд, ведь собака очень любит покушать, а значит, дом должен её встретить богатым столом. А праздновать этот Новый год лучше всего дома с семьёй, ведь «охраняет» собака только своих, поэтому не приглашайте в свой дом незнакомых или чужих людей.
Валерия Голицына
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