Экстрасенс рассказала секрет успешного празднования Нового года

Уфимский экстрасенс поделилась секретами для празднования Нового года, которые принесут успех и богатство в грядущем году.

Валерия Голицына

Так как наступает год золотой собаки, экстрасенс рекомендует сделать обязательные акценты на жёлтые и золотые оттенки вашего наряда. Женщинам рекомендуется надевать золото с топазами или же жёлтые элементы одежды. А вот мужчинам наоборот, стоит сделать акцент на коричневых или бронзовых вещах, ведь собака воспринимает мужскую энергетику немного иначе. Чтобы в 2018 году в дом пришёл карьерный успех и богатство, нужно повесить на ёлку чётное количество купюр, а вот под скатерть стола положить пятирублёвые монетки.На стол стоит ставить много мясных блюд, ведь собака очень любит покушать, а значит, дом должен её встретить богатым столом. А праздновать этот Новый год лучше всего дома с семьёй, ведь «охраняет» собака только своих, поэтому не приглашайте в свой дом незнакомых или чужих людей.