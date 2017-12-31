Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Иркутские экстремалы в преддверии Нового года прыгнули с парашютами

Иркутские экстремалы в преддверии Нового года прыгнули с парашютами

Сегодня, 09:56
Любители острых ощущений из Иркутской области решили получить очередную порцию адреналина в преддверии Нового года. Они прыгнули с парашютами с воздушного шара, процесс запечатлели на камеру, ролик выложили на видеохостинге YouTube.

Иркутские экстремалы в преддверии Нового года прыгнули с парашютами

 

Помимо этого, материал появился в различных социальных сетях. По сюжету молодые люди в костюме Деда Мороза посидели в кафе, выпили кисломолочный напиток под названием «Байкальский снежок», набрались сил и отправились в корзину воздушного шара. На этом аппарате товарищи поднялись в небо, а затем спрыгнули оттуда, используя парашюты. Мужчины объяснили, почему решились на воздушную поездку. Причиной этому выступила болезнь оленей. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Иркутск» видео просмотрели почти пять тысяч раз.


30 декабря сотрудники тагильского авиационного клуба тоже прыгнули с парашюта на аэродроме Быньги под Нижним Тагилом. Спортсмены нарядились в костюмы сказочных персонажей Кота Сильвестра, Снежного барса, Человека-паука и Дракулы. Сначала мужчины намеревались предстать перед публикой в образе Деда Мороза, но после корпоратива не смогли найти бороду, халат и посох.
Домбровский Сергей
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