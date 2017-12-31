Иркутские экстремалы в преддверии Нового года прыгнули с парашютами

Любители острых ощущений из Иркутской области решили получить очередную порцию адреналина в преддверии Нового года. Они прыгнули с парашютами с воздушного шара, процесс запечатлели на камеру, ролик выложили на видеохостинге YouTube.

Домбровский Сергей

Помимо этого, материал появился в различных социальных сетях. По сюжету молодые люди в костюме Деда Мороза посидели в кафе, выпили кисломолочный напиток под названием «Байкальский снежок», набрались сил и отправились в корзину воздушного шара. На этом аппарате товарищи поднялись в небо, а затем спрыгнули оттуда, используя парашюты. Мужчины объяснили, почему решились на воздушную поездку. Причиной этому выступила болезнь оленей. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Иркутск» видео просмотрели почти пять тысяч раз.30 декабря сотрудники тагильского авиационного клуба тоже прыгнули с парашюта на аэродроме Быньги под Нижним Тагилом. Спортсмены нарядились в костюмы сказочных персонажей Кота Сильвестра, Снежного барса, Человека-паука и Дракулы. Сначала мужчины намеревались предстать перед публикой в образе Деда Мороза, но после корпоратива не смогли найти бороду, халат и посох.