Павел и Тамара Глоба высказали прогноз на 2018 год

Павел Глоба и Тамара Глоба устроили "батл" прогнозов на 2018 год. Их высказывания и откровения передают российские СМИ.

Никита Готский

Для Тамары Павел Глоба являлся вторым мужем, с ним она прожила восемь лет, хотя, по ее признанию, она даже не любила его. По сей день их продолжают считать парой, несмотря на то, что это давно не так. Экстрасенсы расстались и уже давно не виделись. У астрологов имеется общий сын, но знаменитый родитель не помогал отпрыску ни в детстве, ни в юности, когда мальчику требовались советы и поддержка отца.По мнению Тамары, новый год будет неким переустройством всемирной финансовой системы, где существенную роль станут играть электронные деньги, возможен большой прорыв в развитии технологий, который затронет и повседневность. Отмечается, что год станет интересным, хоть и непростым.Павел Глоба охарактеризовал предстоящий Год Собаки немного иначе. По его данным, впереди год невоенный, нереволюционный, а подготовительный, год опричнины и жесткого времени выживания. Глоба уверен, часто станут происходить перемены трендов как в экономике, так и в политике.