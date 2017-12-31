Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Парад самых странных ёлок России "взорвал" интернет

Парад самых странных ёлок России "взорвал" интернет

Сегодня, 13:40
Недавно в сети начали появляться фотографии самых странных ёлок России, которые от души повеселили жителей тех городов, в которых такие зелёные «красавицы» установлены к грядущему празднику.

Парад самых странных ёлок России "взорвал" интернет

 

Ёлочки из проволоки, велосипедов, пластика, странно наряженные и не наряженные вовсе «радуют» глаз жителей Владимирской области, Северной столицы, Воронежа, Алапаевска, Самары и даже Москвы. Некоторые ёлки даже на ёлки похожи лишь конусовидной формой. В Петербурге установили ёлку из проволоки. А вот у воронежского дома культуры просто поставили срубленную ёлочку, украшенную так бедно, будто бы на украшения не хватило денег.

Парад самых странных ёлок России "взорвал" интернет

 

Дерево из бутылок порадовало жителей Самары. А вот жителей Алапаевска порадовала странная ёлка цвета триколора. И хотя именно эта ёлка вызвала больше всего возмущения, но многие жители города посчитали такой жест весьма патриотичным.
Валерия Голицына
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