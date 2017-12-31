Парад самых странных ёлок России "взорвал" интернет

Недавно в сети начали появляться фотографии самых странных ёлок России, которые от души повеселили жителей тех городов, в которых такие зелёные «красавицы» установлены к грядущему празднику.

Ёлочки из проволоки, велосипедов, пластика, странно наряженные и не наряженные вовсе «радуют» глаз жителей Владимирской области, Северной столицы, Воронежа, Алапаевска, Самары и даже Москвы. Некоторые ёлки даже на ёлки похожи лишь конусовидной формой. В Петербурге установили ёлку из проволоки. А вот у воронежского дома культуры просто поставили срубленную ёлочку, украшенную так бедно, будто бы на украшения не хватило денег.

Валерия Голицына

Дерево из бутылок порадовало жителей Самары. А вот жителей Алапаевска порадовала странная ёлка цвета триколора. И хотя именно эта ёлка вызвала больше всего возмущения, но многие жители города посчитали такой жест весьма патриотичным.