Названы самые нелепые новогодние поздравления

Галина Капитонова, заслуженный учитель Российской Федерации, филолог, рассказала о том, какие пять наиболее распространенных нелепых ошибок допускаются россияне, произнося новогодние поздравления.

Первое место, утверждает преподаватель следует отдать выражению: «Давайте поднимем тост!». По ее словам, само высказывание звучит неверно. Поднять можно бокал, а тост следует произносить. В качестве альтернативы можно сказать: «Давайте выпьем за…», утверждает Капитонова. В толковых словарях словосочетание «поднять тост» категорически не разрешается и считается неграмотным. Ударение также следует делать на первый слог.

Также Капитонова отметила, что следует желать не «счастливого Нового года», ведь в этот момент автор пожелания призывает лишь удачно отметить праздник, а не все 365 дней следующего года. Допустимо это только, если человек имеет в виду конкретный отрезок времени. Если же нет, то оба слова следует писать со строчных букв: «Желаю счастья в новом году!».

Больше всего филологов раздражают ошибки, допущенные в написании, связанные с «тся» и «ться». Если человек не хочет их допустить, то в голове всегда следует держать проверочное правило «что делать, что сделают?».

Николай Офицеров