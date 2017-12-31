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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Названы самые нелепые новогодние поздравления

Названы самые нелепые новогодние поздравления

Сегодня, 09:40
Галина Капитонова, заслуженный учитель Российской Федерации, филолог, рассказала о том, какие пять наиболее распространенных нелепых ошибок допускаются россияне, произнося новогодние поздравления.
 

Названы самые нелепые новогодние поздравления

 

Первое место, утверждает преподаватель следует отдать выражению: «Давайте поднимем тост!». По ее словам, само высказывание звучит неверно. Поднять можно бокал, а тост следует произносить. В качестве альтернативы можно сказать: «Давайте выпьем за…», утверждает Капитонова. В толковых словарях словосочетание «поднять тост» категорически не разрешается и считается неграмотным. Ударение также следует делать на первый слог.
 
Также Капитонова отметила, что следует желать не «счастливого Нового года», ведь в этот момент автор пожелания призывает лишь удачно отметить праздник, а не все 365 дней следующего года. Допустимо это только, если человек имеет в виду конкретный отрезок времени. Если же нет, то оба слова следует писать со строчных букв: «Желаю счастья в новом году!».
 
Больше всего филологов раздражают ошибки, допущенные в написании, связанные с «тся» и «ться». Если человек не хочет их допустить, то в голове всегда следует держать проверочное правило «что делать, что сделают?».

Николай Офицеров
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