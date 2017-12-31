Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | За пару часов до Нового года томские моржи устроят праздничный заплыв

За пару часов до Нового года томские моржи устроят праздничный заплыв

Сегодня, 10:02
В России готовятся встречать Новый год. Необычно пройдет праздник для жителей Томска: за пару часов до начала торжества местные моржи собираются устроить заплыв на озере Боярском.

За пару часов до Нового года томские моржи устроят праздничный заплыв

 

Организаторы заплыва томских моржей рассказали, что мероприятие начнется в 19:00 и будет длиться один час. Участников заплыва и гостей с наступающим поздравят Дед Мороз и Снегурочка, в программе имеются различные конкурсы, а также предусмотрены подарки. Для тех, кто пожелает в первый раз окунуться в проруби, будет проведен инструктаж. Желающих поучаствовать в мероприятии попросили не забывать теплые вещи, а также взять с собой новогоднюю атрибутику. Перед поездкой к Боярскому озеру все желающие собираются на Лагерном саду.

Следует отметить, что данное мероприятие является новогодней традицией жителей Томска. Заплыв устраивают пятый год подряд. В прошлом году мероприятие собрало около 200 человек.
Виктория Озерова
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