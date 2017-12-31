За пару часов до Нового года томские моржи устроят праздничный заплыв

В России готовятся встречать Новый год. Необычно пройдет праздник для жителей Томска: за пару часов до начала торжества местные моржи собираются устроить заплыв на озере Боярском.

Виктория Озерова

Организаторы заплыва томских моржей рассказали, что мероприятие начнется в 19:00 и будет длиться один час. Участников заплыва и гостей с наступающим поздравят Дед Мороз и Снегурочка, в программе имеются различные конкурсы, а также предусмотрены подарки. Для тех, кто пожелает в первый раз окунуться в проруби, будет проведен инструктаж. Желающих поучаствовать в мероприятии попросили не забывать теплые вещи, а также взять с собой новогоднюю атрибутику. Перед поездкой к Боярскому озеру все желающие собираются на Лагерном саду.Следует отметить, что данное мероприятие является новогодней традицией жителей Томска. Заплыв устраивают пятый год подряд. В прошлом году мероприятие собрало около 200 человек.