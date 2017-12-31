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| | В Норильске дороги патрулирует Снегурочка в погонах

В Норильске дороги патрулирует Снегурочка в погонах

Сегодня, 09:42
Совместно с представителями Государственной автомобильной инспекции на улицах Норильска службу несёт Снегурочка в погонах. Жители города были весьма удивлены, заметив, что их покой охраняет сказочный персонаж.

В Норильске дороги патрулирует Снегурочка в погонах

 

Поражённые красотой новогодней правоохранительницы граждане поинтересовались, какими сказочными ветрами её занесло в Норильск, а представители правопорядка объяснили, что дорожная полиция запустила предновогоднюю акцию «Дед Мороз». Судя по всему, где-то на улицах Норильска свою службу несёт также и Дедушка Мороз в погонах, который просто потерял свою внучку.

Снегурочка совместно с представителями Госавтоинспекции раздавала многим водителям поздравления в виде открыток, подготовленным школьниками, в которых дети желали счастливого праздника всем автолюбителям. В рамках данной акции Снегурочка не только следит за соблюдением порядка на улицах города, но и напоминает горожанам о соблюдении правил дорожного движения.
Александр Вест
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