В Бурятии дорожные полицейские превратились в оленей Деда Мороза

Ролик с выездом Деда мороза в Улан-Удэ уже появился в YouTube. Автор видео сам же прокомментировал свое творение, подписав, что теперь у главного сказочного персонажа в Бурятии будут такие олени. Несмотря на довольно экстремальный транспорт, Дед Мороз наслаждался поездкой и даже успевал поздравлять с приближающимся праздником всех прохожих.
В Бурятии дорожные полицейские превратились в оленей Деда МорозаСегодня, 09:52
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Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, что попросили их дети у Деда Мороза на Новый год. Об этом сообщили российские СМИ.
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