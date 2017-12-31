Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Бурятии дорожные полицейские превратились в оленей Деда Мороза

В Бурятии дорожные полицейские превратились в оленей Деда Мороза

Сегодня, 09:52
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции решили оказать посильную помощь главному новогоднему волшебнику – Деду Морозу. Ввиду отсутствия у кудесника оленей, дорожные полицейские сами впряглись в сани и повезли его по города. Вернее, они запрягли в сани патрульную машину.

В Бурятии дорожные полицейские превратились в оленей Деда Мороза

 

Ролик с выездом Деда мороза в Улан-Удэ уже появился в YouTube. Автор видео сам же прокомментировал свое творение, подписав, что теперь у главного сказочного персонажа в Бурятии будут такие олени. Несмотря на довольно экстремальный транспорт, Дед Мороз наслаждался поездкой и даже успевал поздравлять с приближающимся праздником всех прохожих.

 
Ролик восприняли позитивно. С приближением 1 января у пользователей остается все меньше желания выказывать недовольство, и к видео они оставляли только добрые комментарии.

Дарья Светозарова
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