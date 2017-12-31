В Бурятии дорожные полицейские превратились в оленей Деда Мороза

В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции решили оказать посильную помощь главному новогоднему волшебнику – Деду Морозу. Ввиду отсутствия у кудесника оленей, дорожные полицейские сами впряглись в сани и повезли его по города. Вернее, они запрягли в сани патрульную машину.

Ролик восприняли позитивно. С приближением 1 января у пользователей остается все меньше желания выказывать недовольство, и к видео они оставляли только добрые комментарии.

Дарья Светозарова

Ролик с выездом Деда мороза в Улан-Удэ уже появился в YouTube. Автор видео сам же прокомментировал свое творение, подписав, что теперь у главного сказочного персонажа в Бурятии будут такие олени. Несмотря на довольно экстремальный транспорт, Дед Мороз наслаждался поездкой и даже успевал поздравлять с приближающимся праздником всех прохожих.