Лавров призвал россиян шутить и смеяться в 2018 году

В своем поздравлении граждан РФ глава МИД Сергей Лавров посоветовал россиянам больше шутить и смеяться в следующем году. Министр напомнил, что хорошее настроение значительно продлевает жизнь.

В новогоднем поздравлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова прозвучало пожелание к гражданам РФ. Глава МИД призвал россиян чаще шутить и смеяться в 2018 году, ведь хорошее настроение, как известно, способно продлить жизнь.Обращаясь к зрителям одного из российских телеканалов, Лавров кроме того пожелал здоровья, отсутствия головной боли из-за каких-либо проблем, а также уважения и любви.Отвечая на вопрос журналистов касательно существования шансов снятия санкций, стабилизирования отношений с Западом, министр сообщил, что шансы на это средние. Однако, как заметил Лавров, шансы на то, что российская сборная по футболу дойдет до четвертьфинала, даже ниже среднего.Ранее в ходе интервью глава МИД Лавров отказался ответить на вопрос о том, кого он назвал дебилом в ходе одной из пресс-коференций. Ранее выдвигалась версия, что министра могли разозлить фотографы, ослепившие вспышками фотокамер политика.