Спасатели МЧС получили новое обмундирование поло и джинсы

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщили, что после принятых норм вещевого обеспечения личного состава

сотрудникам подразделения главка выдали современную форму - поло и джинсы.

Обновление гардероба произошло в канун новогодних праздников.

Любовь Шевцова

Самым первым новым видом защитной одежды, обувью и снаряжением обеспечили личный состав, который регулярно участвует в тушении пожаров, эвакуации жителей и ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций. Новое обмундирование может позволить пожарным и спасателям более комфортное состояние как в холодное время года, так и жаркое, подчеркнул представитель управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Ленобластии подполковник внутренней службы Олег Пашков.Впервые за все время была введена такая комфортная форма, она в себя включает: футболку-поло, джинсы, кроссовки и многое другое. Было увеличено количество выдаваемых предметов для того, чтобы использовать в повседневной жизни.Вместо двух футболок сотрудникам было выдано четыре, в два раза увеличили количество средств для защиты рук пожарников. Также ввели новую форму, которая снабжена защитной верхней одеждой и обувью, спасателям которые участвуют ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.