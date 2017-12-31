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| | Спасатели МЧС получили новое обмундирование поло и джинсы

Спасатели МЧС получили новое обмундирование поло и джинсы

Вчера, 18:00
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщили, что после принятых норм вещевого обеспечения личного состава сотрудникам подразделения главка выдали современную форму - поло и джинсы. Обновление гардероба произошло в канун новогодних праздников.

Спасатели МЧС получили новое обмундирование поло и джинсы

 

Самым первым новым видом защитной одежды, обувью и снаряжением обеспечили личный состав, который регулярно участвует в тушении пожаров, эвакуации жителей и ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций. Новое обмундирование может позволить пожарным и спасателям более комфортное состояние как в холодное время года, так и жаркое, подчеркнул представитель управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Ленобластии подполковник внутренней службы Олег Пашков.

Впервые за все время была введена такая комфортная форма, она в себя включает: футболку-поло, джинсы, кроссовки и многое другое. Было увеличено количество выдаваемых предметов для того, чтобы использовать в повседневной жизни.

Вместо двух футболок сотрудникам было выдано четыре, в два раза увеличили количество средств для защиты рук пожарников. Также ввели новую форму, которая снабжена защитной верхней одеждой и обувью, спасателям которые участвуют ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Любовь Шевцова
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