Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Дед Мороз из Воронежа показал, как надо отжиматься от пола

Дед Мороз из Воронежа показал, как надо отжиматься от пола

Сегодня, 09:32
Дед Мороз из Воронежа продемонстрировал местным жителям, как необходимо правильно отжиматься. Об этом сообщают местные СМИ.

Дед Мороз из Воронежа показал, как надо отжиматься от пола

 

Горожане обсуждают в сети видеоролик, где Дед Мороз показывает людям, как нужно отжиматься от пола. На записи, недавно появившейся в Интернете, парень в костюме волшебного Деда, продемонстрировал отличную технику жима от пола с хлопками. Автор отметил, что личным примером намеревался призвать население Воронежа заниматься спортом. Пользователей соцсетей впечатлила физическая форма Деда Мороза. Они выразили ему благодарность за такой урок, попросив его и в дальнейшем показывать столь ценные видеоролики.

Вчера Дед Мороз катался на мотоцикле по улицам северной столицы России. Старик вместе со Снегурочкой в колонне байкеров поздравлял детей и взрослых с наступающим Новым годом. Волшебник прокатился с внучкой от Лиговского проспекта и до Екатерининского сада. Мотоциклисты, проезжая по улицам Петербурга, не забыли и про его маленьких жителей. Байкеры после пробега подарили детям всевозможные подарки к Новому году.
Никита Готский
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