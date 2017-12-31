Дед Мороз из Воронежа показал, как надо отжиматься от пола

Дед Мороз из Воронежа продемонстрировал местным жителям, как необходимо правильно отжиматься. Об этом сообщают местные СМИ.

Никита Готский

Горожане обсуждают в сети видеоролик, где Дед Мороз показывает людям, как нужно отжиматься от пола. На записи, недавно появившейся в Интернете, парень в костюме волшебного Деда, продемонстрировал отличную технику жима от пола с хлопками. Автор отметил, что личным примером намеревался призвать население Воронежа заниматься спортом. Пользователей соцсетей впечатлила физическая форма Деда Мороза. Они выразили ему благодарность за такой урок, попросив его и в дальнейшем показывать столь ценные видеоролики.Вчера Дед Мороз катался на мотоцикле по улицам северной столицы России. Старик вместе со Снегурочкой в колонне байкеров поздравлял детей и взрослых с наступающим Новым годом. Волшебник прокатился с внучкой от Лиговского проспекта и до Екатерининского сада. Мотоциклисты, проезжая по улицам Петербурга, не забыли и про его маленьких жителей. Байкеры после пробега подарили детям всевозможные подарки к Новому году.