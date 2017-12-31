Московские водители стали добрее в канун Нового года

Привычные предновогодние заторы в Москву уже пошли на спад, и столичные автомобилисты расслабились. Большинство из них уже сделали покупки к праздничному столу, и приобрели подарки своим близким, и теперь городские магистрали не так загружены транспортом.

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Дарья Светозарова

Более того, водители, как следует из данных сервиса «Яндекс.Разговорчики», стали лояльнее относится к пробкам и своим товарищам по несчастью. С приближением 31 декабря общение между шоферами становилось более любезным и даже душевным. К примеру, 28 декабря вместо того, чтобы накричать на автососеда, или согнать зло на пешехода, автомобилисты начинали рассылать поздравительные сообщенияВсех с наступающим Новым годом!», «С наступающим, друзья!» или просто «Хорошего дня!». Находились и нервничающие водители, которые просили у Деда Мороза сделать чудо и избавить Москву от пробок в преддверии Нового года и разъезжающих по обочине дураков.Словно в ответ на их мольбы, к субботе пробки практически исчезли, а все же появившиеся заторы не превышали уровня в два балла. Водители даже решили устроить флешмоб, сообщая из какого они города. Выяснилось, что в Москву приехали автомобилисты из Тулы, Омска, Крыма и из других российских регионов. А 31 декабря эксперты пообещали москвичам и вовсе свободные дороги.