Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Дрон заснял предновогоднюю Москву на камеру

Дрон заснял предновогоднюю Москву на камеру

Сегодня, 09:48
Беспилотник заснял предновогоднюю Москву. Полученные кадры опубликовал один из столичных новостных сайтов.

Дрон заснял предновогоднюю Москву на камеру

 

Центральные московские улицы, украшенные к Новому году и Рождеству Христову, сияют всеми цветами радуги. Мегаполис украшен световыми тоннелями и светящимися арками, а на каждой площади установлены праздничные ели. Также известно, что новогоднюю архитектурно-художественную подсветку подожгут сегодня в вечернее время на фасадах столичных зданий, в том числе и на домах-книжках на Новом Арбате.

Ранее сообщалось, что в новогодние торжества за безопасностью в столице России станут следить более 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов, включая силовиков Росгвардии. Всего в Москве состоится до 600 праздничных мероприятий, которые продлятся до 9 января.
Никита Готский
Новости по теме
В Москве к Новому году установят около 270 елей
В Москве к Новому году установят около 270 елей

В Москве к Новому году установят около 270 елей и 3,9 тысяч праздничных конструкций. Такое заявление сделал руководитель департамента ЖКХ столицы России Гасан

В Москве ряд зданий получат специальную подсветку перед 9 мая
В Москве ряд зданий получат специальную подсветку перед 9 мая

Более пятидесяти зданий в Москве получат динамическую подсветку в честь Дня Победы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства

Из домов-книжек на Новом Арбате сделают новогодние открытки
Из домов-книжек на Новом Арбате сделают новогодние открытки

В Москве дома-книжки на Новом Арбате на Новый Год будут украшены огненными елками и другими атрибутами праздника. Трансляция роликов на медиа-фасадах будет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости