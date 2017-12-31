Дрон заснял предновогоднюю Москву на камеру

Беспилотник заснял предновогоднюю Москву. Полученные кадры опубликовал один из столичных новостных сайтов.

Никита Готский

Центральные московские улицы, украшенные к Новому году и Рождеству Христову, сияют всеми цветами радуги. Мегаполис украшен световыми тоннелями и светящимися арками, а на каждой площади установлены праздничные ели. Также известно, что новогоднюю архитектурно-художественную подсветку подожгут сегодня в вечернее время на фасадах столичных зданий, в том числе и на домах-книжках на Новом Арбате.Ранее сообщалось, что в новогодние торжества за безопасностью в столице России станут следить более 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов, включая силовиков Росгвардии. Всего в Москве состоится до 600 праздничных мероприятий, которые продлятся до 9 января.