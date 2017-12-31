Составлен список подарков, которые подходят всем

Одной из проблем в преддверии Нового года становится выбор подарков, которые многие не успевают приобрести заранее. Исследователи-эксперты провели ряд опросов, на основании которых теперь могут порекомендовать презенты, подходящие для всех.

Пойда Анна

В соответствии с результатами исследования, одним и самых популярных плюс интернациональных презентов на праздник считается качественный шоколад, который, как правило, любят взрослые и дети. Кроме того, взрослым прекрасно подходят книги, подросткам – видеоигры, а детям – конструкторы.В свою очередь, в каждой стране существуют свои вековые традиции, например в Азии малышам принято дарить новую банкноту, а также печенье с большим количеством зёрен, символизирующее богатство, в то время как в Греции Колумбии и Румынии обычно презентуют гвоздику с апельсинами. В Японии и Китае считается правильным одаривать друг друга свежими фруктами, которые являются символами обновления.