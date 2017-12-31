Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Составлен список подарков, которые подходят всем

Составлен список подарков, которые подходят всем

Сегодня, 09:22
Одной из проблем в преддверии Нового года становится выбор подарков, которые многие не успевают приобрести заранее. Исследователи-эксперты провели ряд опросов, на основании которых теперь могут порекомендовать презенты, подходящие для всех.

Составлен список подарков, которые подходят всем

 

В соответствии с результатами исследования, одним и самых популярных плюс интернациональных презентов на праздник считается качественный шоколад, который, как правило, любят взрослые и дети. Кроме того, взрослым прекрасно подходят книги, подросткам – видеоигры, а детям – конструкторы.

В свою очередь, в каждой стране существуют свои вековые традиции, например в Азии малышам принято дарить новую банкноту, а также печенье с большим количеством зёрен, символизирующее богатство, в то время как в Греции Колумбии и Румынии обычно презентуют гвоздику с апельсинами. В Японии и Китае считается правильным одаривать друг друга свежими фруктами, которые являются символами обновления.
Пойда Анна
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