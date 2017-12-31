Советы бывалой: Высоцкая рассказала, как не объесться за новогодним столом

В преддверии новогоднего празднества некоторые люди намеренно используют диеты и упражнения, чтобы дать себе волю за столом под бой курантов. Однако, существуют методы, которые помогут предотвратить переедание за новогодним столом. О них рассказала Юлия Высоцкая.

Александр Вест

Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая решила дать несколько советов дамам, которые весьма переживают за свою фигуру, но не хотят пропустить новогоднее застолье. Юлия заметила, что садиться за стол голодным является крайне плохой идеей, так как данным образом весьма повышается риск утолить свой голод за один присест, что выведет вас из активного времяпрепровождения. Также Высоцкая добавила, что после празднования Нового года барышням не обязательно доедать всё, что накопилось в холодильнике, так как фигуру восстановить тяжелее, чем запас продуктов.Также Юлия рекомендует выбирать блюда, которые хочется съесть. По словам Высоцкой, лучше перекусить более лёгким салатом, чем уплести ломоть жирного мяса с майонезом.