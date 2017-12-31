Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | В Роспотребнадзоре раскрыли подробности новогодней диеты

В Роспотребнадзоре раскрыли подробности новогодней диеты

Сегодня, 09:08
В Роспотребнадзоре раскрыли тонкости диеты в Новый год. Специалисты советуют начать с салатов, а уже после приступать к поеданию горячего. Так, по словам диетологов, удастся минимизировать риски для здоровья.

В Роспотребнадзоре раскрыли подробности новогодней диеты

 

Сотрудники ведомства всерьез озаботились новогодним меню россиян. Эксперты опубликовали на портале Роспотребнадзора критерии выбора продуктов для праздничного стола. Прежде всего, они предостерегают население от покупки продуктов «с рук» и советуют внимательно изучать дату изготовления того или иного товара и срок его годности. Необходимо, по их словам, озаботиться правильным хранением блюд в холодильнике, чтобы они как можно дольше соблюдали "товарный вид".

Специалисты указали еще на один нюанс: не стоит весь праздник проводить за столом, глядя в телевизор. Правильной встречей Нового года называют танцы и конкурсы, которые должны перемежаться с посиделками за столом. И еще – перед тем, как сесть за праздничный стол, необходимо что-то съесть. Тогда такого сильного чувства голода не будет, удастся спастись от переедания и дальнейшего, связанного с ним, дискомфорта.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда
Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые опасные новогодние блюда. Выяснилось, что угроза таится в салатах, которые заправляют сметаной или майонезом, а

В Роспотребнадзоре назвали секреты правильного выбора красной икры
В Роспотребнадзоре назвали секреты правильного выбора красной икры

В Роспотребнадзоре дали практические советы по выбору и хранению красной икры в преддверии новогодних праздников.

Роспотребнадзор научил правильно выбирать Деда Мороза на Новый год
Роспотребнадзор научил правильно выбирать Деда Мороза на Новый год

В Роспотребнадзоре перечислили критерии грамотного выбора Дедов Морозов и Снегурочек. В ведомстве объяснили, на что обращать внимание при выборе аниматора

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости