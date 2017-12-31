В Роспотребнадзоре раскрыли подробности новогодней диеты

Сотрудники ведомства всерьез озаботились новогодним меню россиян. Эксперты опубликовали на портале Роспотребнадзора критерии выбора продуктов для праздничного стола. Прежде всего, они предостерегают население от покупки продуктов «с рук» и советуют внимательно изучать дату изготовления того или иного товара и срок его годности. Необходимо, по их словам, озаботиться правильным хранением блюд в холодильнике, чтобы они как можно дольше соблюдали "товарный вид".
Специалисты указали еще на один нюанс: не стоит весь праздник проводить за столом, глядя в телевизор. Правильной встречей Нового года называют танцы и конкурсы, которые должны перемежаться с посиделками за столом. И еще – перед тем, как сесть за праздничный стол, необходимо что-то съесть. Тогда такого сильного чувства голода не будет, удастся спастись от переедания и дальнейшего, связанного с ним, дискомфорта.