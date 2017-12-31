Дед Мороз стал водителем маршрутки во Владикавказе

Водитель маршрутного такси во Владикавказе, следующего маршруту № 105, удивил своих пассажиров не только своим внешним видом, но и поведением. Помимо костюма Деда Мороза, водитель маршрутки дарил своим клиентам не только радость, но и сладости.

В социальных сетях всё большую популярность набирает фотография, сделанная во Владикавказе, на которой водитель маршрутного такси облачился в наряд Деда Мороза. Помимо множества хвалебных отзывов, оставленных пользователями в комментариях под фото, также отозвались и свидетели, которые воспользовались услугами данного водителя. Очевидцы сообщили, что помимо поднятия настроения весёлым костюмом, водитель также одаривал своих клиентов разнообразными сладостями.

Александр Вест

Также люди, воспользовавшиеся услугами данного маршрутного такси отметили добрый нрав водителя и его поздравления в адрес пассажиров, которых он с удовольствием одаривал комплиментами на каждой остановке.