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| | На юге Волгограда откроют каток

На юге Волгограда откроют каток

Вчера, 20:11
В преддверии новогодних праздников власти Волгограда позаботились о спортивных развлечениях для населения. В нескольких районах города должны приступит к работе катки.

На юге Волгограда откроют каток

 

Первым начнет функционировать каток, расположенный в Красноармейском районе на танцплощадке, прилегающей к ДК «Судоверфь», поскольку его уже практически залили и оборудовали всем необходимым. По словам организаторов, торжественное открытие катка запланировано на 31 декабря, однако это будет своеобразный тестовый заезд, а в нормальном режиме он будет работать с 5 января.

Площадь катка достигает приблизительно 650 кв.м. Кроме того, на его территории находятся раздевалка и небольшое кафе, торгующее горячими напитками и пирожками. Организаторы также установили доступные цены на инвентарь, прокат коньков обойдется в 150 рублей за два часа, в то время как сеанс со своим снаряжением будет стоить 100 рублей.
Пойда Анна
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