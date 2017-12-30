На юге Волгограда откроют каток

В преддверии новогодних праздников власти Волгограда позаботились о спортивных развлечениях для населения. В нескольких районах города должны приступит к работе катки.

Пойда Анна

Первым начнет функционировать каток, расположенный в Красноармейском районе на танцплощадке, прилегающей к ДК «Судоверфь», поскольку его уже практически залили и оборудовали всем необходимым. По словам организаторов, торжественное открытие катка запланировано на 31 декабря, однако это будет своеобразный тестовый заезд, а в нормальном режиме он будет работать с 5 января.Площадь катка достигает приблизительно 650 кв.м. Кроме того, на его территории находятся раздевалка и небольшое кафе, торгующее горячими напитками и пирожками. Организаторы также установили доступные цены на инвентарь, прокат коньков обойдется в 150 рублей за два часа, в то время как сеанс со своим снаряжением будет стоить 100 рублей.