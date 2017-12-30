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| | Студентка из Новороссийска получила грант от президента

Студентка из Новороссийска получила грант от президента

Вчера, 18:56
Новороссийская студентка получила Грант президента. Девушка обучается в музыкальном колледже.

Студентка из Новороссийска получила грант от президента

 

Обладательница гранта попала в список детей с выдающимися способностями. София Бровко - студентка музыкального колледжа Новороссийска. Ранее она выигрывала Гран-при как отечественных, так и всемирных конкурсов, смогла добраться до полуфинального раунда шоу "Новая волна" и "Голос.Дети". Два года назад она выиграла Дельфийские игры. Девушку внесли в государственный информационный ресурс о детях, которые сумели продемонстрировать собственные выдающиеся таланты.

Ранее Владимир Путин заявил, что общий объем грантов в следующем году творческим группам составит более 8 млрд рублей. Новые меры должны в наибольшей степени развивать имеющиеся формы господдержки культуры. К примеру, такие как гранты на вознаграждение творческих коллективов. В новом году они вырастут на 2,3 млрд, составив 8 млрд рублей.
Никита Готский
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