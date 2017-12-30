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| | Житель Якутии снова соорудил символ Нового года из навоза

Житель Якутии снова соорудил символ Нового года из навоза

Вчера, 17:09
В Сети появились фотоматериалы, снятые в Якутии, где один из местных жителей вновь соорудил символ нового года, используя лишь навоз. Якут сумел соорудить целую собачью упряжку, где все собаки были вылеплены из навоза.

Житель Якутии снова соорудил символ Нового года из навоза

 

Невероятную смекалку и трудолюбие проявил Михаил Баппосов, который в очередной раз порадовал своих односельчан в поселении Уолбы, соорудив семь собак, запряжённых в повозку. Стоит отметить, в своём творении, которое со стороны весьма напоминает живых животных, запряжённых в сани, скульптор использовал лишь природные материалы: палки, сухую траву и навоз. По заверениям автора данной работы, для сооружения данных скульптур, символизирующих наступающий год Собаки, он потратил почти 100 килограммов навоза.

Житель Якутии снова соорудил символ Нового года из навоза

 

В Сети весьма высоко оценили творчество скульптора, а многие пользователи, увидевшие фотографию его работы, и вовсе подумали, что все собаки в упряжке настоящие.
Александр Вест
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