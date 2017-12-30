Житель Якутии снова соорудил символ Нового года из навоза

В Сети появились фотоматериалы, снятые в Якутии, где один из местных жителей вновь соорудил символ нового года, используя лишь навоз. Якут сумел соорудить целую собачью упряжку, где все собаки были вылеплены из навоза.

Невероятную смекалку и трудолюбие проявил Михаил Баппосов, который в очередной раз порадовал своих односельчан в поселении Уолбы, соорудив семь собак, запряжённых в повозку. Стоит отметить, в своём творении, которое со стороны весьма напоминает живых животных, запряжённых в сани, скульптор использовал лишь природные материалы: палки, сухую траву и навоз. По заверениям автора данной работы, для сооружения данных скульптур, символизирующих наступающий год Собаки, он потратил почти 100 килограммов навоза.

Александр Вест

В Сети весьма высоко оценили творчество скульптора, а многие пользователи, увидевшие фотографию его работы, и вовсе подумали, что все собаки в упряжке настоящие.