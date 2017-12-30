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| | Дед Мороз-байкер порадовал жителей Санкт-Петербурга

Дед Мороз-байкер порадовал жителей Санкт-Петербурга

Вчера, 17:05
Новогоднее настроение всем водителям Северной столицы подарил Дед Мороз-байкер. Мотоциклист в костюме волшебника был замечен на Васильевском острове.

 

Жителей и гостей Северной столицы удивил Дед Мороз на мотоцикле. Волшебник разъезжал по улицам города и радовал петербуржцев веселыми песнями, звучавшими из динамиков. Во время остановок при соответствующих сигналах Дед Мороз поздравлял водителей с наступающим праздником. Отметим, что подобное шоу можно было наблюдать и в Ставрополе сегодня, 30 декабря. Там Дед Мороз промчался вместе со снегурочкой и целого кортежа других байкеров по улицам города.

Напомним, что не так давно совершеннолетние россияне ответили, чтобы они хотели получить к Новому году. Большинство респондентов пожелали здоровья для своих близких и себя и счастья.
Виктория Озерова
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