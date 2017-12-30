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| | 24-летний гей бросил своего 79-летнего партнёра ради Иисуса

24-летний гей бросил своего 79-летнего партнёра ради Иисуса

Вчера, 16:33
24-летний гей бросил 79-летнего бывшего помощника епископа протестантской церкви, который являлся его законным супругом. Оставив своего престарелого мужа, мужчина ушёл к бизнесмену, которого зовут Иисус.

24-летний гей бросил своего 79-летнего партнёра ради Иисуса

 

Бывший священник протестантской церкви Филипп Клеменс был весьма шокирован поведением своего молодого супруга по имени Флориан Марин. Молодой человек, который также выступал в качестве модели, оставил своего пожилого мужа после того, как он приобрёл ему дом в Румынии. Для данной покупки престарелый бывший священник продал свою недвижимость в Англии. Стоит отметить, пара вступила в законные отношения в апреле нынешнего года, а «вышли» друг на друга мужчины на сайте для знакомств.

24-летний гей бросил своего 79-летнего партнёра ради Иисуса

 

Добавим, что после переезда Филиппа Клеменса в Бухарест его молодой супруг постоянно проводил время на разнообразных вечеринках, оставляя своего пожилого мужа дома, так как, по его словам, пожилым не место на вечеринках. В результате разрыва отношений бывший Викарий был вынужден отправиться обратно в Англию без средств для существования.
Александр Вест
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