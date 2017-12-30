Голые Деды Морозы пробежались по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга голые Деды Морозы бегали по улицам. Моржи бегали в шортах и бородах.

Никита Готский

Необычная пробежка произошла сегодня днем. Деды Морозы с оголенными торсами устроили забег в центральной части Екатеринбурга. Волшебные персонажи надели шорты, шапки и бороды.Как рассказал один из участников акции, такую идею они продумывали несколько лет, данный забег не является первым. Ранее парни как плавали в проруби, так и бегают в шортах. Сегодня у них была запланирована традиционная новогодняя пробежка. Также мужчина заметил, что в холод бегать намного проще.Так, заниматься легкой атлетикой лучше в погоду с температурой до -20 градусов, потому как организм оперативнее запускается и вырабатывает тепло. Мужчины не замерзли, так как "мерзнет только ленивый".Деды Морозы бегали по Вайнера от "Юности" на Плотинку, на площадь 1905 года, по 8 марта и обратно к стартовому пункту забега. Прохожие отреагировали на это положительно, интересуясь лишь, куда "старики" подевали Снегурочку.