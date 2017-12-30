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| | Петербуржцы боятся потерять жильё после капремонта гниющего дома

Петербуржцы боятся потерять жильё после капремонта гниющего дома

Вчера, 16:03
Петербуржцы боятся потерять жильё после капремонта гниющего дома на Васильевском острове. Им выделили места в маневренном фонде, но не дали бумаг для распоряжения старыми квартирами.

Петербуржцы боятся потерять жильё после капремонта гниющего дома

 

С проблемой столкнулись жители коммуналок во 2 доме по 19 линии. Их устраивает временное жильё, но переезда не состоялось. Люди опасаются, что после ремонта им не вернуться домой. Местная жительница отметила, что хочет иметь возможность продать или разменять комнату до того, как умрёт.

Аварийное здание принадлежит городу, до 2012 оно было общежитием Минобороны. В доме не проводили капрепонта с 1953.

Стены отсырели, растрескались, осыпается штукатурка. Одна из жительниц здания рассказала, что когда кипятком затопило подвал, дом неделями стоял в пару и пропитывался влагой. Чтобы стены не обвалились, в нём установили подпорки под потолок.

Жильцов неминуемо выселят - заявили в ГУЖА. Всем вернут жильё - обещает Александр Маслов, замглавы районной администрации. Он не приводит документов, ссылаясь на Конституцию РФ.
Яна Татьянина
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