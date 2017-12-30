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| | Новый бюст Сталину установили в Ростовской области

Новый бюст Сталину установили в Ростовской области

Вчера, 21:40
В Ростовской области открыт памятник Иосифу Сталину. Монумент появился в Матвеев Кургане.

Новый бюст Сталину установили в Ростовской области

 

О данном мероприятии рассказали ростовские коммунисты. Бюст второму генсеку СССР открыт в честь 95-летия со дня основания советского государства. Согласно информации представителей компартии, обелиск находится в поселке Матвеев Курган, а его открытие произошло в 92 день рождения почетного жителя населенного пункта Николая Габеева.

На территории Ростовской области это уже второй памятник Сталину. Год назад бюст советскому диктатору поставили в Куйбышевке. Монумент около 50 лет сберегал у себя житель района, дабы отремонтировать его и вновь установить, денежные средства для данной цели собирали всем миром.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее родные пострадали от сталинских репрессий. Бабушку главы прибалтийского государства на девять лет отправили в ссылку, где она трудилась в никелевых шахтах за якобы участие в антисоветских организациях. Кальюлайд отмечает, что во времена СССР мышление обычных людей массово подавлялось и это часто касалось молодежи.
Никита Готский
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