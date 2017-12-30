Новый бюст Сталину установили в Ростовской области

В Ростовской области открыт памятник Иосифу Сталину. Монумент появился в Матвеев Кургане.

Никита Готский

О данном мероприятии рассказали ростовские коммунисты. Бюст второму генсеку СССР открыт в честь 95-летия со дня основания советского государства. Согласно информации представителей компартии, обелиск находится в поселке Матвеев Курган, а его открытие произошло в 92 день рождения почетного жителя населенного пункта Николая Габеева.На территории Ростовской области это уже второй памятник Сталину. Год назад бюст советскому диктатору поставили в Куйбышевке. Монумент около 50 лет сберегал у себя житель района, дабы отремонтировать его и вновь установить, денежные средства для данной цели собирали всем миром.Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее родные пострадали от сталинских репрессий. Бабушку главы прибалтийского государства на девять лет отправили в ссылку, где она трудилась в никелевых шахтах за якобы участие в антисоветских организациях. Кальюлайд отмечает, что во времена СССР мышление обычных людей массово подавлялось и это часто касалось молодежи.