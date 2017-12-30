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| | Маршрутка открыла жителям Ростова-на-Дону «двери в реальность»

Маршрутка открыла жителям Ростова-на-Дону «двери в реальность»

Вчера, 15:33
Один из маршрутчиков Ростова-на-Дону разместил на дверях своего автобуса необычную табличку. Так общественный транспорт открыл жителям «двери в реальность».

 

Ростовчане заметили необычную надпись на дверях одной из городских маршруток. Один из пассажиров рассказал об этом в Сети. Жители города предположили, что таким образом водитель общественного транспортного средства хотел намекнуть на то, что проезд в его маршрутке напоминает сказочное путешествие. По всему видимому, маршрутчик просто хотел поднять настроение местных жителей перед праздниками.

Ростовчане с юмором отнеслись к такому ходу водителя общественного транспорта. Жители отметили, что данный маршрутчик – оптимист, так как только очень оптимистичный человек может назвать проезд в автобусе «сказочным путешествием».
Виктория Озерова
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