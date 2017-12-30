Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов

В ночь с 29 на 30 декабря множество жителей Волгограда стали свидетелями довольно странного явление, в котором небеса озарило необъяснимое зарево. Большинство пользователей в Сети заявили, что это ни что иное, как следы от саней Деда Мороза.

В Сети были опубликованы снимки таинственного свечения жёлтого цвета в небе над Волгоградом. Пользователи Сети стали предполагать причины возникновения данного явления, так как инцидент произошёл глубокой ночью, а северного сияния там никогда не было. В первую очередь пользователи предполагали, что данный свет исходит от космического корабля пришельцев, однако, далеко на все разделяли такую точку зрения. Также ряд пользователей поинтересовался у очевидцев данного явления, не было ли слышно отдалённого звона бубенцов, который обычно сопровождает повозку Деда Мороза.

Александр Вест

Однако, все праздничные предположения были разрушены фактами о том, что данное свечение распространялось от теплицы, где выращивают овощи, расположенной на окраине города.