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| | Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов

Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов

Вчера, 15:05
В ночь с 29 на 30 декабря множество жителей Волгограда стали свидетелями довольно странного явление, в котором небеса озарило необъяснимое зарево. Большинство пользователей в Сети заявили, что это ни что иное, как следы от саней Деда Мороза.

Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов

 

В Сети были опубликованы снимки таинственного свечения жёлтого цвета в небе над Волгоградом. Пользователи Сети стали предполагать причины возникновения данного явления, так как инцидент произошёл глубокой ночью, а северного сияния там никогда не было. В первую очередь пользователи предполагали, что данный свет исходит от космического корабля пришельцев, однако, далеко на все разделяли такую точку зрения. Также ряд пользователей поинтересовался у очевидцев данного явления, не было ли слышно отдалённого звона бубенцов, который обычно сопровождает повозку Деда Мороза.

Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов

 

Однако, все праздничные предположения были разрушены фактами о том, что данное свечение распространялось от теплицы, где выращивают овощи, расположенной на окраине города.
Александр Вест
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