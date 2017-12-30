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| | Сказки, которые стоит посмотреть в кругу семьи в новогодние праздники

Сказки, которые стоит посмотреть в кругу семьи в новогодние праздники

Вчера, 14:18
Новогодний период – это время, когда вся семья собирается вместе, чтобы прочувствовать незабываемую атмосферу праздника. В этом могут помочь старые добрые сказки, которые можно посмотреть, собравшись всей семьёй.

Сказки, которые стоит посмотреть в кругу семьи в новогодние праздники

 

В период новогодних праздников днём люди зачастую спешат и стараются успеть максимум дел, а вечером наступает момент домашнего единения, который сумеют скрасить добрые фильмы. Желающим окунуться в сказочный мир кинематографа стоит обратить внимание на сказку «Мэри Поппинс», режиссёром которой выступил знаменитый Роберт Стивенсон. Картина увидела свет ещё в 1964 году, соединив в себе комедию, фэнтези, мюзикл и сказку.

Также стоит посмотреть фильм «Красавица и чудовище» 2017 года выпуска, режиссёром которой стал Билли Кондон, сумевший объединить в своей киноленте завораживающую сюжетную линию с использованием современных спецэффектов. При просмотре данного фильма зрителей не будет покидать ощущение интриги и переживаний в отношениях красавицы и чудовища.
Александр Вест
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