Сказки, которые стоит посмотреть в кругу семьи в новогодние праздники

Новогодний период – это время, когда вся семья собирается вместе, чтобы прочувствовать незабываемую атмосферу праздника. В этом могут помочь старые добрые сказки, которые можно посмотреть, собравшись всей семьёй.

Александр Вест

В период новогодних праздников днём люди зачастую спешат и стараются успеть максимум дел, а вечером наступает момент домашнего единения, который сумеют скрасить добрые фильмы. Желающим окунуться в сказочный мир кинематографа стоит обратить внимание на сказку «Мэри Поппинс», режиссёром которой выступил знаменитый Роберт Стивенсон. Картина увидела свет ещё в 1964 году, соединив в себе комедию, фэнтези, мюзикл и сказку.Также стоит посмотреть фильм «Красавица и чудовище» 2017 года выпуска, режиссёром которой стал Билли Кондон, сумевший объединить в своей киноленте завораживающую сюжетную линию с использованием современных спецэффектов. При просмотре данного фильма зрителей не будет покидать ощущение интриги и переживаний в отношениях красавицы и чудовища.