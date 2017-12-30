Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

От Редактора

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?

Сюжеты :

Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года
| | Из жизни ушел исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин

Из жизни ушел исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин

Вчера, 14:14
Согласно данным, предоставленным пресс-службой Художественного музея Эрнста Неизвестного, трагедия произошла в четверг, 28 декабря. Все сотрудники учреждения и коллеги Сергея Погодина называют его уход из жизни «огромной потерей для научного мира», и искренне скорбят.

Из жизни ушел исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин

 

По словам сотрудников музея, Сергей Погодин представлял собой уникальную личность, в которой сочетался острый ум ученого, живое любопытство исследователя и неуемная энергия и желание работать. Кроме того, историк также обладал еще одним ценным качеством умением заинтересовать и приобщить других людей к своей работе.

Он играл важную роль в общественной и исторической жизни Урала, при этом дело всей его жизни заключалось в поддержании работы и процветания музея Эрнста Неизвестного и продвижении и дальнейшей разработки его наследия и идей.
Пойда Анна
Новости по теме
Вовненко назвала правдой своей увольнение из музея «Исаакиевский собор»
Вовненко назвала правдой своей увольнение из музея «Исаакиевский собор»

Вовненко назвала правдой своей увольнение из музея «Исаакиевский собор». Экс-и.о. директора музея добавила, что увольнение ее осчастливило.

В сентябре в Воронеже пройдет выставка работ Эрнста Неизвестного
В сентябре в Воронеже пройдет выставка работ Эрнста Неизвестного

В Воронеже 2 сентября стартует выставка работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного. На ней будут представлены лучшие работы творца, избранные почитателем

Неизвестного Пушкина и медведя продемонстрируют в музее
Неизвестного Пушкина и медведя продемонстрируют в музее

Сегодня на сцене музея «Галерея прогресса» продемонстрируют неизвестного современникам творчества знаменитого российского писателя и поэта Сергея Пушкина, а

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости