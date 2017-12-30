Из жизни ушел исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин

Согласно данным, предоставленным пресс-службой Художественного музея Эрнста Неизвестного, трагедия произошла в четверг, 28 декабря. Все сотрудники учреждения и коллеги Сергея Погодина называют его уход из жизни «огромной потерей для научного мира», и искренне скорбят.

Пойда Анна

По словам сотрудников музея, Сергей Погодин представлял собой уникальную личность, в которой сочетался острый ум ученого, живое любопытство исследователя и неуемная энергия и желание работать. Кроме того, историк также обладал еще одним ценным качеством умением заинтересовать и приобщить других людей к своей работе.Он играл важную роль в общественной и исторической жизни Урала, при этом дело всей его жизни заключалось в поддержании работы и процветания музея Эрнста Неизвестного и продвижении и дальнейшей разработки его наследия и идей.