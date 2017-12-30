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| | В Сети показали российского спецназовца, совершившего секретный подвиг

В Сети показали российского спецназовца, совершившего секретный подвиг

Сегодня, 13:53
В Telegram-канале, принадлежащем Дмитрию Смирнову было обнародовано фото, на котором президент РФ Владимир Путин вручает медаль Денису Портнягину за подвиг, совершенный в Сирии.

В Сети показали российского спецназовца, совершившего секретный подвиг

 

Журналист уточнил, что подвиг, который военнослужащий совершил во время проведения антитеррористических операций на территории Сирии, в данное время засекречен. По словам Смирнова, узнать о содержании героического поступка спецназовца общественность сможет лишь через неопределённый период времени. Стоит отметить, что Денису Портнягину, пребывающему в звании ефрейтора, Владимир Путин вручил знак отличия в виде медали «Золотая звезда». В ряде Telegram-каналов была также обнародована информация о том, что о содержании подвига российского спецназовца информация может появиться уже в феврале следующего года.

В Сети показали российского спецназовца, совершившего секретный подвиг

 

Представители Министерства обороны РФ заявили, что данная награда была вручена военнослужащему за выполнение особых специализированных военных задач.
Александр Вест
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