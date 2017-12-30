В Сети показали российского спецназовца, совершившего секретный подвиг

В Telegram-канале, принадлежащем Дмитрию Смирнову было обнародовано фото, на котором президент РФ Владимир Путин вручает медаль Денису Портнягину за подвиг, совершенный в Сирии.

Журналист уточнил, что подвиг, который военнослужащий совершил во время проведения антитеррористических операций на территории Сирии, в данное время засекречен. По словам Смирнова, узнать о содержании героического поступка спецназовца общественность сможет лишь через неопределённый период времени. Стоит отметить, что Денису Портнягину, пребывающему в звании ефрейтора, Владимир Путин вручил знак отличия в виде медали «Золотая звезда». В ряде Telegram-каналов была также обнародована информация о том, что о содержании подвига российского спецназовца информация может появиться уже в феврале следующего года.

Александр Вест

Представители Министерства обороны РФ заявили, что данная награда была вручена военнослужащему за выполнение особых специализированных военных задач.