Ледовый городок на Южном Урале получил украшение в виде собаки без головы

Накануне в городе Миасс на Южном Урале был совершен акт вандализма. Ледовый городок украсили скульптурой изо льда в виде хозяйки наступающего года – собаки. Однако в целости пес простоял недолго. Почти сразу кто-то его обезглавил.

Пользователь, который выложил в Сеть фото покалеченной скульптуры, сопроводил его ироничной подписью «С Новым годом собаки без головы, дорогой Миасс». Пользователи тут возмутились этой хулиганской выходке (имеется в виду усекновению собачьей головы) и обвинили в этом местных подростков. Другие тут же стали писать, что днем песик был еще с головой. На неизвестных хулиганов обрушился град оскорблений. Применительно к ним использовали нецензурную брань. Самым приличным из оскорбления было «твари» и «мерзкие шкуры».

Дарья Светозарова

Ранее сами миассцы испытали довольно смешанные чувства после установки в ледовом городке новогодних скульптур. Многие жители нашли их излишне экстравагантными и совсем не детскими.