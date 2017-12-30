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| | Ледовый городок на Южном Урале получил украшение в виде собаки без головы

Ледовый городок на Южном Урале получил украшение в виде собаки без головы

Сегодня, 13:35
Накануне в городе Миасс на Южном Урале был совершен акт вандализма. Ледовый городок украсили скульптурой изо льда в виде хозяйки наступающего года – собаки. Однако в целости пес простоял недолго. Почти сразу кто-то его обезглавил.

Ледовый городок на Южном Урале получил украшение в виде собаки без головы

 

Пользователь, который выложил в Сеть фото покалеченной скульптуры, сопроводил его ироничной подписью «С Новым годом собаки без головы, дорогой Миасс». Пользователи тут возмутились этой хулиганской выходке (имеется в виду усекновению собачьей головы) и обвинили в этом местных подростков. Другие тут же стали писать, что днем песик был еще с головой. На неизвестных хулиганов обрушился град оскорблений. Применительно к ним использовали нецензурную брань. Самым приличным из оскорбления было «твари» и «мерзкие шкуры».

Ледовый городок на Южном Урале получил украшение в виде собаки без головы

 

Ранее сами миассцы испытали довольно смешанные чувства после установки в ледовом городке новогодних скульптур. Многие жители нашли их излишне экстравагантными и совсем не детскими.
Дарья Светозарова
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