К 2025 году продолжительность жизни граждан России увеличат до 76 лет

Продолжительность жизни граждан России увеличат до 76 лет к 2025 году. Власти страны приняли программу "Развитие здравоохранения".

Никита Готский

Одной из задач программы является уменьшение к 2025 году смертности трудоспособного населения. Также сообщаются и другие цели, например, достичь сокращения смертности от недугов системы кровообращения и новообразований. Правительство России выражает надежду к 2025 году добиться улучшения удовлетворенности качеством врачебной помощи до 54%.Все детали государственной программы удалось раскрыть в соответственных подпрограммах. Среди их количества: модернизация оказания медицинской помощи, развитие инновационных способов лечения и диагностики.Ранее глава РФ Владимир Путин заявил с росте продолжительности жизни граждан страны с начала нового века до 73 с 65 лет. Согласно "майским" указам президента, средняя продолжительность жизни населения к 2018 году должна была составить 74 года.