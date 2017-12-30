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| | К 2025 году продолжительность жизни граждан России увеличат до 76 лет

К 2025 году продолжительность жизни граждан России увеличат до 76 лет

Сегодня, 12:46
Продолжительность жизни граждан России увеличат до 76 лет к 2025 году. Власти страны приняли программу "Развитие здравоохранения".

К 2025 году продолжительность жизни граждан России увеличат до 76 лет

 

Одной из задач программы является уменьшение к 2025 году смертности трудоспособного населения. Также сообщаются и другие цели, например, достичь сокращения смертности от недугов системы кровообращения и новообразований. Правительство России выражает надежду к 2025 году добиться улучшения удовлетворенности качеством врачебной помощи до 54%.

Все детали государственной программы удалось раскрыть в соответственных подпрограммах. Среди их количества: модернизация оказания медицинской помощи, развитие инновационных способов лечения и диагностики.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил с росте продолжительности жизни граждан страны с начала нового века до 73 с 65 лет. Согласно "майским" указам президента, средняя продолжительность жизни населения к 2018 году должна была составить 74 года.
Никита Готский
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