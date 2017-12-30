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| | Тверь посетит новогоднее чудо: Дед Мороз и хаски

Тверь посетит новогоднее чудо: Дед Мороз и хаски

Сегодня, 12:56
В Твери на «Рождественской ярмарке-17/18» с 30 декабря начинается новогодняя развлекательная программа для своих жителей и гостей города.

Тверь посетит новогоднее чудо: Дед Мороз и хаски

 

Праздник начнется с 12:00 с участием Деда Мороза и хаски. Организаторы праздника устроили очень увлекательную программу для детей и взрослых, в которой будет множество интересных конкурсов, игр, хороводов и множество подарков. Все это будет происходить в течении 3 часов.

Также будет предоставленная возможность на площадке центра собаководства «Чу» полюбоваться чудесными собачками хаски, и сделать с ними фото на память. Однако, к большому сожалению, из-за отсутствия снега, отменили катание на собачьих упряжках.

Также в развлекательную программу входит выступление артгруппы «Flores», которое состоится в 16:00, солистки группы будут исполнять новогодние песни. Еще жителей и гостей города, с 12:00 до 20:00 ждут в стилизованных домиках незабываемые по красоте сувениры. Ярмарка будет длиться до Рождества.
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