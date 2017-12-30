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| | Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги в обход Волгограда

Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги в обход Волгограда

Сегодня, 12:39
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прокладке объездной дороги в обход Волгограда. Теперь проект по строительству внесен в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автодорог федерального значения. Распоряжение разместили на правительственном веб-ресурсе.

Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги в обход Волгограда

 

Подчеркивается, что воплощение этого проекта в жизнь даст возможность полностью избавить Волгоград от транзитного транспортного потока. На данный момент через областной центр следуют машины, направляющиеся в Астраханскую область, Республики Дагестан и Калмыкию, Ставропольский край и морские порты Каспийского бассейна.

Объездная трасса будет прокладываться в рамках реконструкции магистрали М-6 «Каспий». Начало реализации проекта запланировано уже н следующий год. Подготовка проектно-сметной документации обсуждалась еще в октябре текущего года. Этот вопрос обсудили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. Он приехал в регион для открытия пробного участка автодороги в Городищенском районе. По словам Старовойта, новая трасса несколько разгрузит внутренние транспортные артерии, замкнет и объединит между собой все федеральные трассы в области.
Дарья Светозарова
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