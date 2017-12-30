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| | В «Билайне» прокомментировали проблемы со связью в Барнауле

В «Билайне» прокомментировали проблемы со связью в Барнауле

Сегодня, 12:37
Сразу несколько пользователей мобильной сети «Билайн» в Барнауле сообщили о неполадках связи, которые возникают на постоянной основе. Представители «Билайна» заявили, что сбои возникают в результате обновления устаревшего оборудования.

В «Билайне» прокомментировали проблемы со связью в Барнауле

 

Отметим, ранее представители «Вымпелкома», являющегося брендом компании «Билайн», заявляли о том, что в 2017 году стартует масштабная модернизация оборудования, которая никак не должна сказаться на услугах сети. Модернизацию было решено провести в связи с устареванием вышек, установленных ещё 15 лет назад. Множество пользователей «Вымпелкома» в Барнауле заметили, что связь время от времени пропадает в самые непредвиденные моменты.

Одна из пользователей данной мобильной сети заявила, что часто во время телефонного разговора внезапно обрывается связь, а в некоторые моменты невозможно воспользоваться интернетом или вообще осуществить какой-либо вызов. Заметим, что представители «Билайна» заявили, что второй, более масштабный этап модернизации оборудования будет запущен уже в первой половине следующего года.
Александр Вест
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