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| | Глава «Ночных волков» предложил «Бургер Кингу» нарядиться петухами

Глава «Ночных волков» предложил «Бургер Кингу» нарядиться петухами

Сегодня, 12:31
Глава мотоциклетного клуба под названием «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, прокомментировал предложение, поступившее от подразделения «Бургер Кинга», порекомендовав им самим нарядиться в костюмы петухов.

Глава «Ночных волков» предложил «Бургер Кингу» нарядиться петухами

 

В официальном аккаунте Александра Залдостанова в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором Хирург ответил представителям сети закусочных «Бургер Кинг», предложившим членов его мотоклуба облачиться в костюм оленей. Александр заметил, что загруженность членов «Ночных волков» не позволяет осуществить предложенную задумку относительно облачения в оленей. Однако, Хирург сделал контрпредложение, порекомендовав сотрудникам «Бургер Кинга» одеться в костюмы символов уходящего года – петухов. По мнению Александра, данный ход не позволит разительно увеличить прибыль заведения, но это гарантированно отразиться на посещаемости закусочной.

Также Хирург заметил, что костюмы петухов будут великолепно сочетаться со стилем менеджмента в «Бургер Кинге» и компанией в целом.
Александр Вест
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