Глава «Ночных волков» предложил «Бургер Кингу» нарядиться петухами

Глава мотоциклетного клуба под названием «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, прокомментировал предложение, поступившее от подразделения «Бургер Кинга», порекомендовав им самим нарядиться в костюмы петухов.

Александр Вест

В официальном аккаунте Александра Залдостанова в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором Хирург ответил представителям сети закусочных «Бургер Кинг», предложившим членов его мотоклуба облачиться в костюм оленей. Александр заметил, что загруженность членов «Ночных волков» не позволяет осуществить предложенную задумку относительно облачения в оленей. Однако, Хирург сделал контрпредложение, порекомендовав сотрудникам «Бургер Кинга» одеться в костюмы символов уходящего года – петухов. По мнению Александра, данный ход не позволит разительно увеличить прибыль заведения, но это гарантированно отразиться на посещаемости закусочной.Также Хирург заметил, что костюмы петухов будут великолепно сочетаться со стилем менеджмента в «Бургер Кинге» и компанией в целом.