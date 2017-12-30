Глава «Ночных волков» предложил «Бургер Кингу» нарядиться петухами

В официальном аккаунте Александра Залдостанова в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором Хирург ответил представителям сети закусочных «Бургер Кинг», предложившим членов его мотоклуба облачиться в костюм оленей. Александр заметил, что загруженность членов «Ночных волков» не позволяет осуществить предложенную задумку относительно облачения в оленей. Однако, Хирург сделал контрпредложение, порекомендовав сотрудникам «Бургер Кинга» одеться в костюмы символов уходящего года – петухов. По мнению Александра, данный ход не позволит разительно увеличить прибыль заведения, но это гарантированно отразиться на посещаемости закусочной.
Также Хирург заметил, что костюмы петухов будут великолепно сочетаться со стилем менеджмента в «Бургер Кинге» и компанией в целом.