На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

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На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

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| | Провидцы рассказали, что произойдет с Россией в 2018 году

Провидцы рассказали, что произойдет с Россией в 2018 году

Сегодня, 12:27
Экстрасенсы и гадалки рассказали, что будет с Россией в новом году. Астрологи приоткрыли занавесу тайны над предстоящими событиями.

Провидцы рассказали, что произойдет с Россией в 2018 году

 

К примеру, Ванга ранее прогнозировала прекращение выработки нефти в 2018 году. Ее пророчества указывают на экономический рост РФ, именно в в этой стране изобретут альтернативный источник энергии, с помощью которого страна слезет с нефтяной "иглы". Также Ванга предсказала улучшение российско-украинских отношений, произойдет это благодаря нравственному возрождению двух народов.

Нострадамус заявлял о мрачном будущем в 2018 году для России. По его мнению, страну ждет серия природных катаклизмов различного характера. Существенно пострадают дальневосточные территории, там могут возникнуть разрушительные землетрясения. Одним из наиболее опасных мест станет Камчатка по причине пробуждения вулканов. В Сибири  произойдут страшные пожары, человеческих жертв там не избежать.
Никита Готский
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