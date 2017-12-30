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| | Трассу в Подмосковье сковала пробка длиной в 20 километров

Трассу в Подмосковье сковала пробка длиной в 20 километров

Сегодня, 12:25
Масштабный автомобильный затор сковал трассу М-7 в Подмосковье в результате проведения ремонтно-восстановительных работ на автодороге. Из-за ремонтных работ функционируют лишь две полосы движения из четырёх возможных.

Трассу в Подмосковье сковала пробка длиной в 20 километров

 

В данный момент в массивном дорожном заторе длиной примерно в 20 километров пребывают несколько фур и тысячи легковых автомобилей. Пробка была образована в результате использования лишь двух полос из четырёх из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на участке федеральной трассы. Отметим, что ремонтные работы охватывают участок автодороги длиной приблизительно четыре километра. Участок трассы, охваченный капитальным ремонтом, простирается на границе Владимировской и Московской областей.

Стоит отметить, по подсчётам аналитиков, в минувший понедельник в столице РФ были зафиксированы девятибалльные дорожные заторы. Загруженность московских дорог объясняется предновогодним периодом.
Александр Вест
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