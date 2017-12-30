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| | Роспотребнадзор призвал не хранить оливье после Нового года

Роспотребнадзор призвал не хранить оливье после Нового года

Сегодня, 12:03
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не хранить салат оливье больше 24 часов. Помимо этого, ведомство дало еще ряд рекомендаций населению перед Новым годом.

Роспотребнадзор призвал не хранить оливье после Нового года

 

Оливье и "сельдь под шубой" появятся на всех столах у людей, отмечающих Новый год. По совету Роспотребнадзора, главное не отравиться и переесть. Сотрудники ведомства обратили внимание граждан на важность профилактики заболеваний, связанных с поеданием некачественной еды. Причинами пищевого отравления могут быть нарушения технологии приготовления еды и несоблюдение норм личной гигиены.

Самыми опасными продуктами питания для появления инфекций являются заправленные майонезом салаты, а также холодец, котлеты, мясные рулеты паштеты и кондитерские изделия. Роспотребнадзор призвал людей не готовить салаты и котлеты так, дабы не сберегать остатки более суток.

Салаты с копченной рыбой хранятся на холоде не больше 12 часов, торты 72 часа, Мясные блюда хранятся около 48 часов, а вареные морские 12.
Никита Готский
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