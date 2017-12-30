Школьница из приморья получила в подарок от Путина щенка

Школьница Лиза Воробьева из Приморского края получила новогодний подарок от президента. Владимир Путин передал жительнице села Кавалерово в дар померанского шпица.

Дарья Светозарова

Чтобы воссоединиться со своей хозяйкой, песику пришлось преодолеть длинный путь. Щенок приехал в Кавалерово из Нижнего Новгорода и, следовательно, пересек целую страну.О своей мечте главе государства девочка поведала в письме. Она написала его президенту еще в сентябре и рассказала, что мечтает о собаке такой породы уже два года. Однако доходы семьи не позволяли купить песика. Несмотря на финансовые затруднения, девочка не теряла надежду на то, что сможет обрести питомца. И вот в преддверии Нового года пушистик по имени Сэм прибыл в новую семью. При собаке имеются все документы, свидетельствующие о его аристократическом происхождении.