На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

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На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

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| | Школьница из приморья получила в подарок от Путина щенка

Школьница из приморья получила в подарок от Путина щенка

Сегодня, 10:55
Школьница Лиза Воробьева из Приморского края получила новогодний подарок от президента. Владимир Путин передал жительнице села Кавалерово в дар померанского шпица.

Школьница из приморья получила в подарок от Путина щенка

 

Чтобы воссоединиться со своей хозяйкой, песику пришлось преодолеть длинный путь. Щенок приехал в Кавалерово из Нижнего Новгорода и, следовательно, пересек целую страну.

О своей мечте главе государства девочка поведала в письме. Она написала его президенту еще в сентябре и рассказала, что мечтает о собаке такой породы уже два года. Однако доходы семьи не позволяли купить песика. Несмотря на финансовые затруднения, девочка не теряла надежду на то, что сможет обрести питомца. И вот в преддверии Нового года пушистик по имени Сэм прибыл в новую семью. При собаке имеются все документы, свидетельствующие о его аристократическом происхождении.
Дарья Светозарова
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