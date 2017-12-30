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| | Житель Ростова катался по асфальту на санках

Житель Ростова катался по асфальту на санках

Сегодня, 12:13
В Ростове местный житель катался на санках по асфальту. Об этом сообщают местные издания.

Житель Ростова катался по асфальту на санках

 

На санках по асфальтовому покрытию проехался ростовчанин. Он зацепил свой "транспорт" за автомобиль и прокатился в таком виде по дорожному полотну. Очевидцы рассказывают, что по ходу езды из-под полозьев летели искры.

Поведение парня оценили не все горожане. Видеоролик с его поступком набрал около пяти десятков комментариев, люди обвинили шутника в порче дорог, а идею не новой, а скучной. Также можно отметить, что декабрь нынешнего года оказался одним из наиболее теплых за последние годы.

По данным работников Гидрометцентра, средняя температура первого зимнего месяца на 3-5 градуса выше нормы. До завершения новогодних торжеств, как утверждают синоптики, снега в городе ждать не нужно. На протяжении следующих десяти дней температура воздуха составит 5-6 градусов тепла, а 8 января опустится до -3.
Никита Готский
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