Житель Ростова катался по асфальту на санках

В Ростове местный житель катался на санках по асфальту. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

На санках по асфальтовому покрытию проехался ростовчанин. Он зацепил свой "транспорт" за автомобиль и прокатился в таком виде по дорожному полотну. Очевидцы рассказывают, что по ходу езды из-под полозьев летели искры.Поведение парня оценили не все горожане. Видеоролик с его поступком набрал около пяти десятков комментариев, люди обвинили шутника в порче дорог, а идею не новой, а скучной. Также можно отметить, что декабрь нынешнего года оказался одним из наиболее теплых за последние годы.По данным работников Гидрометцентра, средняя температура первого зимнего месяца на 3-5 градуса выше нормы. До завершения новогодних торжеств, как утверждают синоптики, снега в городе ждать не нужно. На протяжении следующих десяти дней температура воздуха составит 5-6 градусов тепла, а 8 января опустится до -3.