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| | 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними

20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними

Сегодня, 10:29
20 подозреваемых предстали перед судом округа Уотком штата Вашингтон по делу о подозрении в намерении вступить в сексуальный контакт с малолетними.

20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними

 

Как стало известно журналистам «ВладТайм», семь подозреваемых были доставлены для слушания в зал суда округа Уотком 22 декабря. Двенадцать из них признали себя невиновными на предыдущем заседании, один получает необходимую медицинскую помощь психотерапевтов и явится в суд 4 января. Все мужчины от 20 до 66 лет были задержаны Патрульной полицией штата Вашингтон в результате специальной операции детективов под прикрытием.

Все задержанные через Интернет находили своих жертв. Общаясь, как они полагали, с детьми или их родителями, мужчины предлагали несовершеннолетним секс. Кроме того, они отправляли им видео и фотографии, которые иллюстрировали их предпочтения. Поскольку подсудимые не признали себя виновными, следующие судебные слушания по делу пройдут в феврале и марте грядущего года.
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