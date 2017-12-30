Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые опасные новогодние блюда. Выяснилось, что угроза таится в салатах, которые заправляют сметаной или майонезом, а также десертах на основе крема. Также эксперты предостерегают от употребления шаурмы.

Дарья Светозарова

В Роспотребнадзоре считают, что этими блюдами легче всего отравиться, так как с ними может передаваться возбудитель сальмонеллеза, дизентерии, гепатита А и прочих крайне неприятных недугов. Советуют также с осторожностью отнестись к холодцу и паштетам. Там эти возбудители тоже чувствуют себя вольготно.Эксперты рекомендуют во избежание пищевого отравления съесть все салаты в течение первых суток Нового года, поскольку даже в холодильнике не рекомендуется их хранить долее указанного времени. При покупке продуктов в магазине следует быть в эти дни особенно бдительными и внимательно читать дату производства и срок годности каждого товара. Приобретая полуфабрикаты, нужно обязательно подвергать их тепловой обработке.