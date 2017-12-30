В Голландии откроют памятник башкирскому солдату и установят его на берегу реки Эйссел. Монумент будет воздвигнут на границе поселений Хеерде и Олст-Вейе. В церемонии примет участие делегация из Башкортостана.

Дарья Светозарова

Внешне памятник будет изображать конного лучника башкирского полка, который освобождал Нидерланды от наполеоновской армии в 1813-1814 году. Монумент создал российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Таратынов. Он является заслуженным художником России и автором целого ряда скульптур, посвященных знаменитым россиянам. Его работы в качестве памятников установлены за границей, где одно время протекала деятельность этих людей: Владимиру Высоцкому в Черногории, Александру Суворову в Швейцарии, а Пушкину в Югославии и так далее.Сообщается, что изначально монумент должны были монтировать в сентябре текущего года, но из-за дефицита финансирования это событие пришлось перенести на январь. Таратынов возмутился подобному промедлению и обвинил российскую сторону в бездействии. Точная дата открытия монумента пока неизвестна.