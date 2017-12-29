Многодетные семьи Удмуртии будут получать скидки на билеты в театр и цирк

Власти Удмуртии решили установить систему скидок для многодетных семей региона. Со следующего года данные ячейки общества получат возможность посещать театр и цирк по скидкам. Об этом проинформировал Александр Бречалов, глава региона.

Виктория Озерова

Александр Бречалов рассказал, что получил письмо от жительницы Удмуртии. Женщина пожаловалась главе региона, что удовольствие похода на различные представление для многодетной семьи обходится слишком дорого: так билеты на новогоднее торжество обойдутся в четыре или пять тысяч рублей. В связи с этим руководитель республики возложил на министерство культуры обязательство на разработку системы скидок для многодетных семей.Ранее Бречалов объявил, что со следующего года дополнительные выплаты для многодетных семей составят почти девять тысяч рублей в месяц. Для получения выплаты в семье должен родится третий и последующий ребенок с 1 января 2018 года.