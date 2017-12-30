Каждый пятидесятый житель планеты имеет аллергию на спортивные нагрузки

Ученые рассказали, что на планете может жить до 2% населения с аллергией на физические нагрузки.

Аллергия чаще всего бывает у человека на какой-то запах или еду. Чаще всего обострение аллергиков происходит в средине весны, когда появляется много цветов.Существуют и другие, более редкие виды аллергических реакций. Человеку может доставлять дискомфорт даже вода или солнечные лучи. Ученые рассказали еще об одном виде этого недуга.Около 146 миллионов человек на планете могут страдать непереносимостью физических и спортивных нагрузок. О причинах такого вида болезни известно мало. Человек может испытывать простой дискомфорт, легкое недомогание во время простой пробежки. Иногда бывает, что у аллергика может распухнуть лицо и горло даже при легких нагрузках, таких как быстрая ходьба или подъем на небольшую высоту.Медики советуют не заниматься спортом людям с подобным недугом. Конечно, отречение от физических нагрузок не полезное, но это намного лучше, чем анафилактический шок.