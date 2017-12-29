Обнародованы названия самых популярных блюд Нового года

Сотрудники транснациональной компании «Яндекс» озвучили названия популярнейших блюд, которыми интересуются пользователи в преддверии Нового года. Первое место в рейтинге занял салат «Селедка под шубой».

Домбровский Сергей

На второй позиции расположилось традиционное «Оливье», а за ним следует «Цезарь». Четвертое место занял салат «Мимоза», продолжают проявлять интерес жители России к холодцу. Популярность тех или иных блюд привязана к регионам. На Дальнем Востоке чаще остальных ищут рецепт приготовления «Селедки под шубой». В Северной и официальной столицах РФ – Петербурге и Москве больше других интересуются салатом «Мимоза».Перед Новым годом врачи дали ряд рекомендаций. Медики советуют не добавлять в «Оливье» соленый огурец, поскольку при употреблении этого овоща в изрядных количествах могут возникнуть отеки. Специалисты призывают людей не есть много жирной пищи на ночь и поосторожней относиться к распитию алкоголя.