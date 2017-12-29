Омича возмутили "соседи-свиньи", которые оставляют мусор на лавочке

В публичном сообществе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилась публикация молодого человека, который обвинил своих соседей в нечистоплотности и назвал их «свиньями». Сам автор публикации пожелал остаться неизвестным.

В посте он утверждают, что рядом с ним живет семья, которая систематически отказывается выбрасывать пакеты с мусором в соответствующем месте, а потому оставляет пакеты прямо на лавочке возле подъезда. Автор публикации утверждает, что проживает в поселке Чкаловский по адресу Космический проспект, 14д.

Неподалеку от его подъезда установлено мусорное ведро, в которое жители дома выбрасывают свои бытовые отходы. Когда же места не хватает, то они кладут его на лавочку, что стоит рядом.

«Однажды видел девушку с ребенком, которая даже не соизволила дойти до мусорки, а пакет бросила в урну рядом с подъездом», - заявил омич.

В комментариях также нашлись жители этого дома, но с другого подъезда, которые рассказали о том, что также сталкивались со «свинством» нерадивых соседей и предоставили свои фотографии, с помощью которых и пожаловались на нечистоплотных соседей.

Николай Офицеров