Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Омича возмутили "соседи-свиньи", которые оставляют мусор на лавочке

Омича возмутили "соседи-свиньи", которые оставляют мусор на лавочке

Вчера, 17:38
В публичном сообществе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилась публикация молодого человека, который обвинил своих соседей в нечистоплотности и назвал их «свиньями». Сам автор публикации пожелал остаться неизвестным.
 

Омича возмутили "соседи-свиньи", которые оставляют мусор на лавочке

 

В посте он утверждают, что рядом с ним живет семья, которая систематически отказывается выбрасывать пакеты с мусором в соответствующем месте, а потому оставляет пакеты прямо на лавочке возле подъезда. Автор публикации утверждает, что проживает в поселке Чкаловский по адресу Космический проспект, 14д.
 
Неподалеку от его подъезда установлено мусорное ведро, в которое жители дома выбрасывают свои бытовые отходы. Когда же места не хватает, то они кладут его на лавочку, что стоит рядом.
 
«Однажды видел девушку с ребенком, которая даже не соизволила дойти до мусорки, а пакет бросила в урну рядом с подъездом», - заявил омич.
 
В комментариях также нашлись жители этого дома, но с другого подъезда, которые рассказали о том, что также сталкивались со «свинством» нерадивых соседей и предоставили свои фотографии, с помощью которых и пожаловались на нечистоплотных соседей.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Астане за оставленный мусор в подъезде женщину оштрафовали на 40 тысяч тенге
В Астане за оставленный мусор в подъезде женщину оштрафовали на 40 тысяч тенге

Жительница комплекса «Инфинити-1» образцового содержания, что в Астане возмутила своих соседей. Женщина систематически оставляла пакеты, наполненные мусором на

В Ростове на помойку «выкинули» Audi TT
В Ростове на помойку «выкинули» Audi TT

В Ростове наказали водителя за неправильную парковку. Жители района «выкинули» Audi TT на помойку.

В Воронеже на лавочке обнаружили труп неизвестной женщины
В Воронеже на лавочке обнаружили труп неизвестной женщины

В ночь с 10 на 11 августа в Воронеже, возле дома № 44 по ул. Южно-Моравская, жители микрорайона обнаружили труп женщины. Погибшая сидела на лавочке около

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости