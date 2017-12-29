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| | Житель Ростова просит присвоить Басте звание Народного артиста

Житель Ростова просит присвоить Басте звание Народного артиста

Вчера, 17:15
Молодой человек из Ростова опубликовал в Сети петицию, благодаря которой он собирается собрать огромное количество голосов в поддержку рэп-исполнителя Басты. Активист советует присвоить этому солисту звание Народного артиста России.

Житель Ростова просит присвоить Басте звание Народного артиста

 

По его словам, Баста является ярким представителем своего времени. Он прошел тяжелый жизненный путь и смог добиться определенного успеха. Такие люди вдохновляют молодежь и заставляют подростков ставить перед собой цели и упорно трудиться ради осуществления мечты. Рэпер Баста занимался разными делами на своем жизненном пути, но смог найти себя, преодолев все преграды. По мнению активиста, такие музыканты как Вакуленко, позволяют новому поколению не опускать руки, а всегда идти вперед с высоко поднятой головой.

В России звание Народного артиста присваивается по прошествии десяти лет после получения Заслуженного артиста. Рэпер Баста не может сейчас претендовать на такую честь. Однако поклонника не останавливает данный факт, и он собирает голоса в поддержку Вакуленко.
Домбровский Сергей
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